Musk lamenta algumas críticas a Trump e diz que foram 'longe demais'

O magnata Elon Musk, ex-assessor de Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que lamenta algumas de suas críticas recentes ao presidente dos Estados Unidos, com quem protagonizou na semana passada uma série de ataques de grande repercussão.

"Lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente @realDonaldTrump na semana passada. Elas foram longe demais", escreveu Musk em sua plataforma de rede social X.

O dono da rede social e CEO da Tesla e da SpaceX fez um primeiro gesto no final de semana, quando apagou um post publicado no X durante o auge de sua disputa com Trump.

Na mensagem, Musk acusava o presidente republicano de estar envolvido no caso Jeffrey Epstein, um investidor americano acusado de crimes sexuais que se suicidou na prisão em 2019.

Musk também apagou outras publicações que escreveu ou compartilhou, incluindo uma que pedia o impeachment de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Elon Musk não citou a quais críticas se referia exatamente ao lamentar algumas delas.

O empresário nascido na África do Sul apoiou e financiou a campanha de Trump. Nos primeiros meses do mandato, Musk foi assessor da presidência e coordenou as ações para reduzir os gastos da administração federal.

Após a saída de Musk do governo, no entanto, os dois homens protagonizaram uma virulenta discussão pública por meio de mensagens nas redes sociais, com críticas pessoais e profissionais.

O CEO da Tesla, X e SpaceX criticou o projeto de lei orçamentária promovido por Trump, alegando que aumentará significativamente o déficit do país.

O republicano, por sua vez, questionou a saúde mental de Musk - "ele perdeu a cabeça", disse - e sugeriu rescindir os subsídios e contratos governamentais com suas empresas.

Elon Musk também acusou de "ingratidão" o homem cuja campanha ele financiou com quase 300 milhões de dólares (1,67 bilhão de reais na cotação atual).