Musk diz que se arrepende de algumas postagens que fez sobre Trump

O bilionário Elon Musk disse nesta quarta-feira, 11, que se arrependeu de algumas das postagens que fez na semana passada durante um explosivo embate público com o presidente dos EUA, Donald Trump, seu antigo aliado.

No fim do mês passado, Musk deixou o comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), órgão criado pelo governo Trump, para se dedicar a seus negócios.