Mundo enfrenta situação 'mais complexa' em décadas, diz presidente do WEF

A reunião do WEF em Tianjin acontece em um momento incerto para a economia chinesa, afetada por vários anos de crise no setor imobiliário e pelo consumo interno fraco.

Desde o final do ano passado, o governo chinês adotou medidas agressivas, como reduzir as principais taxas de juros ou acabar com as restrições para a compra de imóveis.