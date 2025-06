MP pede que Justiça argentina negue prisão domiciliar a ex-presidente Cristina Kirchner

Os promotores do processo que condenou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner por corrupção pediram ao tribunal que não lhe conceda prisão domiciliar para cumprir uma pena de seis anos, informaram fontes judiciais nesta terça-feira (17).

Os promotores Diego Luciani e Sergio Mola, considerarem que "as razões humanitárias que a justificam não são evidentes", segundo o parecer divulgado pelo Ministério Público Fiscal.

Cristina Kirchner, presidente do Partido Justicialista e principal líder da oposição, anunciou que se apresentará à Justiça na quarta-feira para começar a cumprir sua pena.

Apoiadores da duas vezes presidente (2007-2015) e vice-presidente (2019-2023) convocaram uma marcha maciça até o tribunal na quarta-feira, com delegações de várias partes do país.

Nas portas da casa de Kirchner, a presença de apoiadores é constante, apesar das baixas temperaturas do inverno austral.

"Venho de Rosario, 340 km ao norte de Buenos Aires, vim de trem com a bicicleta e trouxe o saco de dormir para passar a noite aqui e amanhã acompanhar a marcha", contou à AFP Huara Gatti, de 33 anos e funcionária da área de Cultura da prefeitura de Rosario.

Alguns decidem ficar, outros passam para expressar apoio e continuam com suas atividades. Motoristas buzinam em sinal de solidariedade, mas há também quem grite contra os manifestantes: "Vocês todos vão acabar presos!".

"Eles têm tanto ódio, querem a foto, estão fazendo tudo para vê-la com tornozeleira eletrônica, com o cartaz de presa, querem o mórbido", reflete Gisela Cava, uma vendedora de 45 anos que usa uma camiseta com a frase de Kirchner "A pátria é o outro".