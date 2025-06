MP francês pede prisão para autores de injúrias racistas contra cantora Aya Nakamura

Aos 30 anos, Aya Nakamura, nome artístico de Aya Danioko, é a cantora de língua francesa mais ouvida no mundo.

Sua apresentação na abertura dos Jogos foi um dos momentos mais assistidos do evento.

Os 13 processados, com idades entre 20 e 31 anos, são alinhados com o grupo identitário Les Natifs (Os Nativos), que defende a teoria racista e conspiracionista da "grande substituição".

O Les Natifs tem cerca de 10 mil seguidores no Instagram e mais de 18 mil no X.

Em 9 de março de 2024, depois que a revista francesa L'Express divulgou a participação da cantora na cerimônia de abertura dos Jogos, o Les Natifs publicou nas redes sociais uma foto em que vários de seus membros apareciam com um cartaz com os dizeres: "De jeito nenhum, Aya, isto é Paris, não o mercado de Bamaco", em alusão à música "Djaja", da cantora, e à sua cidade natal, capital do Mali.