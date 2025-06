Mostra de Veneza concede Leão de Ouro pela carreira da atriz Kim Novak

A atriz americana Kim Novak, famosa por seu papel no filme "Um Corpo que Cai" de Alfred Hitchcock, receberá o Leão de Ouro por sua carreira na 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (9).

O diretor artístico do festival, Alberto Barbera, afirmou que o prêmio à carreira "busca celebrar uma estrela livre, uma rebelde no coração do sistema que iluminou os sonhos dos cinéfilos".