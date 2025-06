Morte de líder de inteligência iraniano, alerta de Trump e reação de Netanyahu intensificam conflito entre Israel e Irã

Capital Teerã foi bombardeada pela força aérea israelense. SEPAH NEWS / AFP

O mais grave confronto direto entre Irã e Israel continua a se intensificar e chegou ao quarto dia nesta segunda-feira (16), após um fim de semana marcado por centenas de mortes, ataques diurnos e de longo alcance. A escalada do conflito preocupa líderes mundiais e aumenta a tensão entre as potências do Oriente Médio.

Até o início desta segunda-feira (16), ao menos 224 pessoas morreram no Irã e 22 em Israel desde o início da escalada de violência entre os dois países — entre as vítimas, há crianças.

Em Israel, o ataque mais recente desta segunda resultou em ao menos cinco mortes, Já no Irã, os bombardeios israelenses desde a última sexta-feira deixaram 1.277 feridos, segundo o G1.

A escalada da tensão começou na sexta-feira (13), ainda noite de quinta no Brasil, quando forças israelenses iniciaram uma série de ataques ao território iraniano. A imprensa local confirmou a morte do chefe da Guarda Revolucionária iraniana, Hossein Salami, e o Irã prometeu "uma resposta forte". Desde então, ataques mútuos têm marcado dias e noites nos dois países. Veja as últimas atualizações do conflito.

Morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã

O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, foi morto neste domingo (15), junto a outros dois oficiais, em um ataque aéreo israelense. Foi o que informou a agência de notícias oficial Irna.

Reunião de emergência convocada

A União Europeia convocou uma reunião de emergência com os ministros das Relações Exteriores dos 27 países do bloco para a próxima terça-feira (17). O encontro via videoconferência deverá discutir o conflito entre Israel e Irã.

A reunião "proporcionará uma oportunidade para troca de opiniões, coordenação sobre a aproximação diplomática com Tel Aviv e Teerã e possíveis próximos passos", segundo o gabinete da chefe de política externa da UE, Kaja Kallas.

Onda de ataques

Israel atacou instalações militares e depósitos de combustível em solo iraniano, incluindo "dezenas" de ataques contra infraestruturas que abrigam mísseis no oeste do Irã.

Os militares também anunciaram a destruição de um avião iraniano de reabastecimento de combustível no aeroporto de Mashhad, a terceira maior cidade do país, no leste, bem como alvos em Teerã, a capital, incluindo o Ministério da Defesa e a Organização de Inovação e Pesquisa Defensiva, considerada o coração do projeto de armas nucleares do Irã.

Do outro lado, o Irã lançou uma nova sequência de mísseis contra Israel, atingindo vários pontos do país, segundo as forças israelenses.

Em Teerã, a televisão estatal noticiou a morte de pelo menos cinco pessoas em um ataque israelense a um prédio residencial. O governo iraniano anunciou que mesquitas, estações de metrô e escolas serviriam de abrigo para a população.

"Agimos para proteger nós mesmos e o mundo desse regime incendiário", afirma Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques iniciados na última sexta contra o Irã têm o objetivo de proteger Israel e o mundo inteiro do "regime incendiário iraniano". A declaração foi feita neste domingo (15), em entrevista à emissora de TV norte-americana Fox News.

— Nosso foco de ataque foram localidades nucleares e militares. O deles foram espaços onde há civis israelenses. Pagarão um alto preço pela matança de civis, mulheres e crianças — afirmou.

Ele ressaltou que uma mudança de regime não é o objetivo das operações de Israel no Irã, mas pode ser o resultado:

— Certamente poderia ser o resultado porque o regime iraniano é muito fraco.

"É possível que possamos nos envolver", diz Trump

Também neste domingo (15), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país pode se envolver no conflito. A declaração foi feita a uma correspondente política da ABC News em uma entrevista fora das câmeras.

"É possível que possamos nos envolver" no conflito em curso: é o que teria dito Trump, segundo a publicação no perfil na rede social X da jornalista Rachel Scott.

O presidente reforçou, porém, que os Estados Unidos "não estão neste momento" envolvidos nas ações militares entre Israel e Irã, adversários históricos no Oriente Médio.

Na rede social Truth, o republicano pressionar os dois países a negociarem e insinuou que poderá usar o comércio nas tratativas. "Irã e Israel deveriam fazer um acordo, e farão um acordo, assim como eu fiz com a Índia e o Paquistão, nesse caso usando o COMÉRCIO com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações com dois líderes excelentes que foram capazes de tomar uma decisão rapidamente e PARAR!", afirmou.

Horas depois, o presidente dos Estados Unidos afirmou a repórteres na Casa Branca que há "grande chance" de um acordo entre Irã e Israel, algo que ele inclusive diz esperar. Por outro lado, disse também que "às vezes os países precisam lutar entre si".

Comunidade internacional busca mediar conflito

Além dos EUA, parte da comunidade internacional também busca mediar o conflito entre Israel e Irã. Houveram declarações dos governos da França, do Reino Unido e da Rússia, por exemplo, segundo a Associated Press.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a questão será abordada em reunião do G7 esta semana, no Canadá, com o objetivo de "prevenir qualquer escalada na aquisição de capacidade nuclear pelo Irã e evitar qualquer tipo de conflagração na região".

Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reiterou a prioridade de "diplomacia e diálogo, visando uma desescalada o mais rápido possível". É o que consta em nota do governo do Reino Unido, deste domingo.

Também há "um grande esforço de mediação por parte dos Estados árabes do Golfo para pôr fim ao conflito entre Israel e Irã".

Trump teria vetado plano israelense para matar líder iraniano

Também neste domingo, um alto funcionário dos EUA disse à AFP que Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

"Descobrimos que os israelenses tinham planos para atingir o líder supremo do Irã. O presidente Trump foi contra isso e dissemos aos israelenses para não o fazerem", afirmou o funcionário americano, falando sob condição de anonimato.