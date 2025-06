Morre um dos assaltantes de Kim Kardashian na França

Um dos assaltantes condenados no fim de maio na França por ter participado do roubo da estrela de reality show Kim Kardashian em 2016 morreu nesta quinta-feira (26), indicou uma fonte próxima ao caso.

O homem, que os policiais apelidaram de "olhos azuis", não esteve presente no anúncio do veredicto em 23 de maio, no qual foi condenado a sete anos de prisão, dois de cumprimento obrigatório.