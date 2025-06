Morre aos 82 anos Brian Wilson, cofundador do The Beach Boys

Brian Wilson, cofundador do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta quarta-feira (11).

"Estamos com o coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras neste momento", anunciou sua família em uma mensagem em sua conta do Instagram, na qual pediu privacidade neste momento de luto.

Nascido em 1942 e criado em Hawthorne (Califórnia), Wilson, seus dois irmãos mais novos Carl e Dennis, seu primo Mike Love e seu amigo Al Jardine formaram no ensino médio o que se tornaria The Beach Boys, uma das bandas de rock mais importantes dos Estados Unidos, que projetou em sua música a essência da juventude californiana da década de 1960.

De 1962 a 1966, compôs mais de 200 hinos ao sol, surfe e às garotas bronzeadas ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl") e tornou o Beach Boys a banda americana mais vendida do mundo.

Depois de seu primeiro single, "Surfin'", que combinava o rock de Chuck Berry e Little Richard com as harmonias vocais dos Four Freshmen, os cinco jovens se voltaram para o surf rock.