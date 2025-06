Morre a ex-presidente da Nicarágua Violeta Barrios de Chamorro

A ex-presidente morreu devido a uma longa doença, complicações decorrentes do Alzheimer e de uma embolia cerebral que sofreu em dezembro de 2018.

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos, presidente da Nicarágua de 1985 a 1990 e novamente no poder desde 2007, é acusado por seus críticos, governos e organismos internacionais de ser um autocrata que acabou com a tolerância, as liberdades e a independência dos poderes que "Dona Violeta" havia conquistado.