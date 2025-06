Moradores de Teerã tentam fugir da capital e formam engarrafamentos gigantescos

Imagens verificadas pela AFP mostram uma imensa fila de veículos parados em uma estrada na saída norte de Teerã, e quase nenhum veículo circulava no sentido contrário.

Israel pediu aos moradores de Teerã que se afastem de toda a infraestrutura militar, mas as forças de segurança são onipresentes na cidade, inclusive em áreas residenciais.

O engarrafamento parece estar concentrado na rodovia 49 que liga Teerã a Chalus, no Mar Cáspio, segundo vídeos difundidos pela Iran Internacional, uma emissora de televisão em língua persa com sede no exterior, e segundo imagens de blogueiros iranianos conhecidos.