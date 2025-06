Monte Rinjani: a cronologia do acidente que causou a morte da brasileira Juliana Marins na Indonésia

A seguir, veja a cronologia completa do caso

Sexta-feira, 20 de junho, queda no penhasco

Sexta-feira, 20 de junho, por volta das 22h, família é avisada

Sábado, 21 de junho, 4h30min

Os primeiros socorristas chegaram à região de madrugada de sábado, por volta das 4h30min (14h30min no horário local), mas não obtiveram sucesso. O trabalho acabou sendo suspenso em razão do mau tempo, à baixa visibilidade e ao terreno extremamente íngreme.

Sábado, 21 de junho, 17h10min

Domingo, 22 de junho, novas buscas

Domingo, 22 de junho

Devido às condições climáticas adversas do local, com muita neblina, houve nova interrupão do trabalho de resgate.

Segunda-feira, 23 de junho, trabalho de buscas

Segunda-feira, 23 de junho, 5h, trabalho interrompido

Segunda-feira, 23 de junho, equipe é reforçada

Montanhistas experientes da região se deslocam em direção ao local do acidente com equipamentos especializados. Postagem no Instagram oficial do Parque Nacional Gunung Rinjani aponta que a publicitária foi monitorada "com sucesso por um drone" e que permanecia presa em um penhasco.