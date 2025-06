Míssil iraniano atinge principal hospital no sul de Israel e deixa dezenas de feridos

Um míssil iraniano atingiu o principal hospital no sul de Israel na manhã desta quinta-feira, 19, ferindo pessoas e causando "danos extensos", segundo a unidade médica. A mídia israelense exibiu imagens de janelas quebradas e fumaça preta intensa no local.

Enquanto isso, Israel realizou ataques ao reator de água pesada de Arak, no Irã, em seu mais recente ataque ao programa nuclear do país, no sétimo dia de um conflito que começou com uma onda surpresa de ataques aéreos israelenses visando instalações militares, autoridades superiores e cientistas nucleares.