Mísseis do Irã atingem centro de Tel-Aviv após Israel ampliar ofensiva

A autoridade afirmou que navios militares americanos, já presentes no Mediterrâneo Oriental para ajudar a defender as tropas dos EUA na região, foram usados para interceptar os mísseis. Depois dos ataques, as autoridades liberaram a população para deixar os abrigos, mas pediram para que todos se mantivessem nas proximidades em caso de novas ações do Irã.

O general Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária, principal força militar do Irã, também foi morto. Ele era o segundo na cadeia de comando militar e tinha o terceiro cargo mais importante do Irã. Os também generais Gholamali Rashid, comandante-chefe adjunto das forças armadas, e Amir Ali Hajizadeh, chefe do programa de mísseis da Guarda Revolucionária, também morreram.

As chances de um acordo, no entanto, parecem cada vez menores. Ontem, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, sinalizou que seu país deve abandonar o diálogo com os EUA. "A agressão do regime sionista nos força a abandonar o caminho diplomático", disse, durante encontro com o chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar. A imprensa oficial de Omã, citando fontes diplomáticas, informou a suspensão por tempo indeterminado da sexta rodada das conversas, que seria realizada no país neste domingo, 15. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)