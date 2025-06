Ministro israelense posa com herdeiro da monarquia iraniana em alusão à troca de regime

O ministro israelense de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, compartilhou nesta sexta-feira, 13, uma foto com Reza Pahlavi, um líder da oposição iraniana e ex-príncipe herdeiro do país. Na postagem, feita na rede social X, o ministro escreveu "em breve em Teerã". Pahlavi vive no exílio, e nos últimos dias, vem fazendo postagens sobre uma eventual troca de regime no Irã.

"O regime está fraco e dividido. Pode cair. Como eu disse aos meus compatriotas: o Irã é seu e vocês devem reconquistá-lo. Estou com vocês. Mantenham-se fortes e venceremos", escreveu. Na mesma rede social, Chikli compartilhou uma postagem que avaliava a foto como a "primeira mensagem oficial do governo israelense sobre mudança de regime no Irã".