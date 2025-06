Ministro iraniano acusa ONU de 'indiferença' e diz que reação cessará se Israel recuar

O Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, criticou neste domingo, 15, a "indiferença" do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) após o ataque israelense ao país. Durante uma reunião com diplomatas estrangeiros transmitida pela televisão estatal, Araqchi afirmou que a ofensiva foi "recebida com indiferença pelo Conselho de Segurança da ONU". Governos ocidentais "condenaram o Irã em vez de Israel, quando este é o agressor", disse.