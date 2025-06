Ministro colombiano diz que 'suspenderá' extradições aos EUA de guerrilheiros negociadores da paz

O novo ministro da Justiça da Colômbia, Eduardo Montealegre, garantiu nesta quinta-feira (26), em entrevista à AFP, que o governo de Gustavo Petro "suspenderá" as extradições aos Estados Unidos de guerrilheiros vinculados ao narcotráfico e que negociam a paz, em meio ao distanciamento com Washington.

No contexto dessa questionada política de paz, Montealegre disse que a decisão do governo é suspender as extradições dos chefões do tráfico vinculados a esses diálogos.