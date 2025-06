Milei saúda decisão da Suprema Corte de condenar Cristina Kirchner à prisão

O presidente argentino, Javier Milei, saudou nesta quinta-feira a ratificação de uma sentença de seis anos de prisão para a ex-presidente e líder peronista da oposição Cristina Kirchner e disse que isso era um sinal da independência do judiciário.

Enquanto Milei, em visita oficial a Israel, celebrava a decisão da Suprema Corte que manteve a condenação de Kirchner em 2022 por administração fraudulenta, o corpo de liderança do peronismo se reuniu na Argentina para definir ações de protesto em solidariedade à sua líder.

"Não tenho nenhum mérito no fato de que o sistema judiciário definitivamente agiu de acordo com a república, é tudo mérito do judiciário, da Suprema Corte", afirmou Milei durante uma palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém.