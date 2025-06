Pré-candidato à presidência da Colômbia deixa centro cirúrgico, mas segue em estado grave após atentado

Miguel Uribe Turbay foi baleado na cabeça. RAUL ARBOLEDA / AFP

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, está lutando por sua vida, disse a esposa do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia pelo partido conservador Centro Democrático. Uribe foi baleado na cabeça por volta das 19h (de Brasília) em um evento de campanha no sábado (7).

"Miguel está lutando nesses momentos de sua vida. Pedimos a Deus que guie as mãos dos médicos que o estão atendendo. E peço para nos unirmos em uma rede de orações pela vida de Miguel", escreveu María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, na página do candidato no X no domingo (8).

Depois de uma cirurgia que se estendeu por mais de três horas, Uribe saiu da operação, mas seu estado continuava crítico, segundo Tarazona.

O senador de 39 anos foi baleado em um parque público em Bogotá, de acordo com um comunicado do partido condenando o ataque. Segundo a mídia colombiana, um suspeito menor de idade foi detido, mas passaria por uma cirurgia após ser atingido por um disparo por parte do esquema de segurança do senador. As autoridades seguem investigando o caso.

O partido afirmou em um comunicado que "sujeitos armados atiraram nele pelas costas", de acordo com a imprensa local.

“Espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva, é o que mais quero”, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, que repudiou o atentado em postagem nas redes sociais no sábado (7). O líder do executivo fez referência aos ciclos de violência que persistem no país e expressou solidariedade à família do senador.