México processará SpaceX por poluição provocada por lançamentos de foguetes

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira (25) que seu governo processará a SpaceX, projeto espacial do bilionário Elon Musk, devido à poluição que seus lançamentos de foguetes causam em território mexicano.

"Estamos revisando (...) tudo relacionado aos lançamentos de foguetes que ocorrem muito perto da nossa fronteira, os impactos sobre a área e, no marco do direito internacional, fazendo as exigências necessárias", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal.