México pedirá a Trump para ser excluído de tarifa de 50% sobre aço e alumínio

O governo do México disse nesta terça-feira (3) que pedirá para ser excluído da sobretaxa de 50% sobre o aço e o alumínio que foi anunciada pela administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ebrard acrescentou que as tarifas são injustas porque os Estados Unidos têm um superávit comercial com o México, ou seja, enviam mais aço do que importam.