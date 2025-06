Merz convida e Trump aceita visitar a Alemanha após chanceler alemão citar reunião boa nos EUA

"Volto com a sensação de ter encontrado no presidente americano alguém com quem posso conversar muito bem em nível pessoal", disse. "Temos muito em comum, mesmo nas diferentes trajetórias profissionais que seguimos na política. Isso cria um certo vínculo."

Merz acrescentou que esta reunião preparou o terreno para futuras negociações com Trump nas cúpulas do G7 e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).