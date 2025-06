Manifestantes lotam ruas, parques e praças em protesto anti-Trump nos EUA

Mnifestantes se reuniram em dezenas de cidades americanas. Ariana Drehsler / AFP

Manifestantes se aglomeraram em ruas, parques e praças dos Estados Unidos no sábado (14) para protestar contra o presidente Donald Trump, enquanto as autoridades pediam calma e mobilizavam as tropas da Guarda Nacional antes de um desfile militar para marcar o 250º aniversário do Exército, que coincide com o aniversário do presidente.

O movimento 50501, que está organizando os protestos, afirma ter escolhido o nome "No Kings" — "sem reis", em português — para apoiar a democracia e se posicionar contra o que chama de ações autoritárias do governo Trump. Já nome 50501 representa 50 estados, 50 protestos, um só movimento.

Os protestos foram planejados em cerca de 2 mil locais em todo o país (leia mais abaixo), de quarteirões e pequenas cidades a degraus de tribunais e parques comunitários, disseram os organizadores. Não há eventos programados em Washington, D.C., onde o desfile militar ocorrerá à noite

Preocupação após ataque

O governador de Minnesota, Tim Walz, usou as mídias sociais para emitir um aviso aos manifestantes enquanto a polícia trabalhava para localizar um suspeito de ter atirado em dois legisladores democratas — uma deputada e o marido morreram no ataque.

O político pediu para que a população não participasse de comícios durante o dia, até a prisão do suspeito.

— Por excesso de cautela, meu Departamento de Segurança Pública está recomendando que as pessoas não participem de nenhum comício político hoje em Minnesota até que o suspeito seja preso — disse.

Protestos em diversas cidades

A manifestação de Atlanta, com capacidade para 5 mil pessoas, rapidamente atingiu seu limite, com milhares de outros manifestantes do lado de fora da barreira para ouvir os oradores em frente ao Capitólio do Estado.

Uma chuva leve e intermitente caiu enquanto os manifestantes que carregavam cartazes se reuniam para a principal manifestação no Love Park, na Filadélfia, e gritavam "nossas ruas!" enquanto marchavam pela Ben Franklin Parkway até o Philadelphia Museum of Art.

Karen Van Trieste, uma enfermeira de 61 anos que veio de carro de Maryland, disse que cresceu na Filadélfia e queria estar com um grande grupo de pessoas demonstrando seu apoio.

— Sinto que precisamos defender nossa democracia — disse ela.

A enfermeira está preocupada com as demissões de funcionários do governo Trump nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, com o destino das comunidades de imigrantes e com a tentativa do governo Trump de governar por ordem executiva, disse ela.

Em alguns lugares, os organizadores distribuíram pequenas bandeiras americanas, enquanto outros manifestantes trouxeram versões maiores para agitar em meio a cartazes que variavam de mensagens pró-democracia e direitos dos imigrantes a uma variedade de sentimentos anti-Trump.

Em Charlotte, Carolina do Norte, multidões aplaudiram os oradores anti-Trump no First Ward Park da cidade e cantaram "we have no kings" — "não temos reis" — antes de marcharem atrás de uma faixa com a inscrição "No Kings".

Em Los Angeles, as pessoas se reuniram em frente à prefeitura quando começou uma roda de tambores. A cidade da Califórnia é um dos epicentros da onda de protestos em defesa dos imigrantes no país.