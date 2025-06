Mais de 50 migrantes são resgatados de plataforma de petróleo no Mediterrâneo

Mais de 50 migrantes foram resgatados por um barco da Open Arms de uma plataforma de petróleo abandonada no Mar Mediterrâneo, onde uma mulher deu à luz, e estavam a caminho da ilha italiana de Lampedusa neste domingo (8).

Após o resgate, o barco da ONG encontrou 109 outros migrantes no mar, quatro deles na água. A tripulação lhes deu coletes salva-vidas para mantê-los no mar até a chegada do Louise Michel, financiado pelo artista Banksy. Essa embarcação os levará neste domingo para um porto na ilha italiana da Sicília.