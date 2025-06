Mais de 100 mil manifestantes protestam na Sérvia por eleições antececipadas

Os manifestantes carregavam bandeiras sérvias e cartazes com os nomes de cidades e vilarejos da Sérvia, constataram vários jornalistas da AFP.

De acordo com uma estimativa provisória de uma organização independente, cerca de 140 mil pessoas participaram da manifestação, o que a tornaria uma das mais importantes desde o início do movimento, depois do ato de 15 de março, que reuniu 300 mil pessoas.