Macron cobra de presidente do Irã volta às negociações nucleares e cooperação com a AIEA

O presidente da França, Emmanuel Macron, cobrou do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, o "retorno à mesa de negociações para tratar das questões balísticas e nucleares" e a retomada da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A reivindicação foi feita neste domingo, 29, durante uma ligação telefônica entre os dois líderes, segundo publicação do francês no X.