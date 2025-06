Lula volta a acusar Israel de genocídio e condena novos assentamentos na Cisjordânia

A declaração de Lula foi feita no 16° congresso nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que elegeu o prefeito de Recife, João Campos, seu novo presidente.

No último dia 10, o petista já havia dito que Israel comete genocídio matando crianças e mulheres em Gaza "a pretexto" de eliminar terroristas do Hamas. Na ocasião, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) reagiu e apontou antissemitismo na fala do presidente.