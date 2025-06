Lula recebe título de doutor 'honoris causa' de universidade francesa

A Universidade Paris 8 concedeu nesta sexta-feira (6) o título de doutor "honoris causa" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por "sua trajetória fora do comum". Alguns professores, no entanto, criticaram o chefe de Estado brasileiro por seu "apoio" à Rússia.

Lula recebeu a distinção que também reconhece sua política universitária, entre aplausos do público presente na universidade localizada em Saint-Denis, ao norte de Paris, em um dos departamentos mais pobres da França.

"Em várias partes do mundo, a extrema direita voltou a atacar as universidades (...) ciência. Em tempo de desinformação e negacionismo, o saber deve ser protegido como instrumento de um bem comum", afirmou o presidente do Brasil.