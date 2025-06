Lula e Macron posam em frente à Torre Eiffel iluminada com as cores da bandeira do Brasil

Na noite desta quinta-feira (5), "a Torre Eiffel veste as cores do Brasil", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais junto com fotos ao lado do presidente da França, Emanuel Macron, da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e da primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja.

Lula está em viagem ao país europeu com o objetivo de estabelecer uma nova fase na relação entre os países.

— Esta visita de Estado é a primeira que um mandatário brasileiro faz à França em 13 anos. Algumas vertentes do relacionamento bilateral se enfraqueceram nesse período, como o diálogo político e o comércio. Minha presença aqui em Paris consolida essa reaproximação — destacou o presidente brasileiro.

Agenda de Lula na França

Nesta quinta-feira, a agenda do presidente teve início com uma recepção oficial na Esplanada dos Inválidos, com uma cerimônia de boas-vindas, seguida por uma reunião com Emmanuel Macron e de declaração conjunta à imprensa no Palácio do Eliseu.

Durante a tarde, Lula recebeu uma homenagem da Academia Francesa, teve uma reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo e conversou com integrantes da comunidade brasileira na França. No início da noite, participou de jantar de Estado oferecido pelo governo francês.

Apelo para acordo entre Mercosul e União Europeia

Mais cedo, o líder do Executivo brasileiro apelou a Macron para que apoie a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia.

— Abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul — disse Lula.

— Essa é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e do protecionismo tarifário — completou o presidente do Brasil.

Já o presidente francês disse que isso poderia representar um risco aos agricultores franceses, mas que é favorável a negociações.

— França defende o comércio livre e justo, então somos favoráveis à negociação desses acordos. Esse acordo no momento estratégico é bom para muitos setores, mas traz risco para agricultores de países europeus — afirmou.

O acordo comercial UE-Mercosul, ao qual a França se opõe em "sua forma atual", será debatido durante a visita. Na quarta-feira (4), os profissionais do setor agrícola pressionaram e exigiram que Macron reafirme sua rejeição diante de Lula.

A França lidera o grupo de países europeus que questionam a assinatura do acordo, mas a pressão cresce no bloco para aprová-lo como uma medida que pode aliviar o impacto das tarifas de Trump. Uma carta que o Brasil tenta jogar.

LEIA TAMBÉM Caso Jeffrey Epstein: o que se sabe sobre esquema de tráfico sexual que Musk acusa Trump de estar envolvido

Parceria cultural

Conforme o governo federal, o novo Acordo de Cooperação Cultural entre Brasil e França será assinado nesta sexta-feira (6), durante a continuação da visita de Estado.

O documento atualiza o tratado original de 1948, prevendo ações conjuntas nas áreas de patrimônio, artes, audiovisual, livro, formação, economia criativa e direitos culturais.

Leia Mais Tesla perde mais de US$ 150 bilhões em valor de mercado após troca de acusações entre Trump e Musk