Lula e Macron expõe visões sobre pressão a Putin por cessar-fogo na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da França, Emmanuel Macron, expuseram visões diferentes sobre a forma de pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a aceitar um cessar-fogo no local.

Apesar de tanto Lula, quanto Macron se posicionarem contra a guerra e concordarem que a Rússia iniciou o conflito, o presidente brasileiro foi menos enfático na cobrança a Putin. Os dois falaram com a imprensa em Paris, após uma reunião de Estado.

Lula disse que "a posição do Brasil é conhecida pelo povo brasileiro e por Macron". Relatou que conversou com Putin e pediu que ele participasse das negociações por um cessar-fogo pessoalmente em Istambul (Turquia). O presidente brasileiro foi à Rússia recentemente para a celebração da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Lula, no entanto, disse respeitar a decisão de Putin de não seguir seu conselho.