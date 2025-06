Lula confirma participação em Cúpula do G7 em telefonema com primeiro-ministro do Canadá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira, 11, o convite formal para participar da Cúpula do G7, em Kananaskis, no Canadá, em 17 de junho. O convite foi feito pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que telefonou ao presidente nesta quarta.

"O presidente agradeceu e aceitou o convite, assinalando a contribuição positiva que o Brasil pode oferecer aos temas que serão debatidos no evento, entre os quais se incluem segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e Inteligência Artificial. Também participarão da sessão África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México", afirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em nota divulgada há pouco.

A participação de Lula na Cúpula do G7 já era dada como certa, apesar de o convite formal ter sido feito somente nesta quarta. O próprio presidente brasileiro já vinha falando publicamente sobre o assunto. Durante sua visita a Paris, chegou a fazer uma brincadeira sobre o assunto e disse que iria ao Canadá enquanto os Estados Unidos não anexassem o país vizinho.

"Vou participar do G7 antes que os EUA anexem o Canadá como Estado americano. Aproveitar esse pouco tempo de respiro que o Canadá tem como soberano", disse, na oportunidade.

Na conversa por telefone nesta quarta-feira, Lula também convidou Carney para vir ao Brasil para participar da COP30. O primeiro-ministro aceitou o convite e confirmou presença no evento.