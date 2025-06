Lula chega à França para primeira visita de Estado de um presidente brasileiro em 13 anos

Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quarta-feira (4) à França, onde iniciará a partir de quinta a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro desde 2012 com o objetivo de "fortalecer" a relação entre ambos os países e abordar as crises internacionais.

A visita oficial começará na quinta-feira com uma cerimônia no Palácio dos Inválidos, antes de um almoço de trabalho e um banquete de Estado à noite no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.