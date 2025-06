Fordow, Natanz e Isfahan: como são e onde ficam os locais bombardeados pelos EUA no Irã 

Instalação de processamento de urânio em Isfahan. Maxar Technologies / Satellite image/AFP

Aviões dos Estados Unidos bombardearam as instalações iranianas de Natanz, Fordow e Isfahan no sábado (21). Os três locais estão no centro da infraestrutura nuclear do Irã e, segundo fontes americanas e israelenses, estariam sendo utilizados para construir uma bomba nuclear para o país.

Conheça abaixo como são e onde ficam as três instalações do Irã que foram atacadas pelos EUA:

Natanz

Imagens de satélite da unidade de Natanz. STEPHEN A. WOOD / Satellite image ©2021 Maxar Tech

A instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, que já havia sido atingida por Israel, é a mais antiga e maior do Irã para a produção de urânio enriquecido, ingrediente-chave para arma nuclear.

Erguido a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teerã, na cidade de Isfahan, o complexo possui seis edifícios acima do solo e três estruturas subterrâneas, duas das quais com capacidade para 50 mil centrífugas, segundo a organização sem fins lucrativos Nuclear Threat Initiative (NTI).

O local, revelado em 2002, enriquece urânio com até 60% de pureza. O urânio para armas é enriquecido a 90%.

Fordow

Unidade de Fordow, dentro de uma montanha no Irã. Maxar Technologies / AFP

Fordow produz a maior parte do urânio altamente enriquecido, quase em nível de armas, que o Irã tem desde 2021. O local ainda não havia sido atingido por Israel, uma vez que as instalações estão no interior de uma montanha perto da cidade de Qom, cerca de 150 quilômetros ao sul de Teerã.

Pouco se sabe sobre Fordow, mas a estimativa é de que os salões principais estejam entre 80 a 90 metros abaixo do solo.

Embora seja um complexo menor comparado à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, supostamente tem capacidade de produzir graus mais puros de urânio, A unidade, revelada em 2009, opera com cerca de 2,7 mil centrífugas.

Só um tipo de bomba consegue destruir o local: o GBU-57, justamente o usado pelos americanos no ataque de sábado.

Isfahan

Locais que teriam sido atingidos em Isfahan, segundo a Força Aérea israelense. Maxar Technologies / Satellite image/AFP

Já Isfahan, localizada a cerca de 450 quilômetros ao sul de Teerã, é uma usina de processamento de urânio que prepara o material radioativo para enriquecimento.

Converte o "yellowcake" (pó concentrado de minério de urânio) em tetrafluoreto de urânio e, em seguida, em hexafluoreto (UF4 e UF6), gases introduzidos em centrífugas para produzir urânio enriquecido.

Israel já destruiu instalações de conversão e plantas de fabricação de centrífugas. No entanto, ainda havia outros edifícios no local. A maior parte do estoque de urânio quase em nível de armas do Irã estaria armazenada no subsolo em Isfahan — material suficiente para cerca de dez armas nucleares.