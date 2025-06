Líderes mundiais se reúnem na França para abordar as ameaças sobre os oceanos

Líderes mundiais se reúnem esta semana na França para uma conferência internacional que abordará as crises enfrentadas pelos oceanos devido à pesca excessiva, às mudanças climáticas e à poluição.

A ONU afirma que os oceanos estão em uma situação de "emergência" e os líderes políticos reunidos na cidade de Nice devem tentar reverter a situação, no momento em que as nações ainda debatem sobre qual política adotar a respeito da mineração em águas profundas, do lixo plástico ou da pesca excessiva.