Líder supremo do Irã diz que proposta nuclear dos EUA é contrária aos interesses do país

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quarta-feira (4) que a proposta dos Estados Unidos para alcançar um acordo sobre o programa nuclear é contrária aos interesses nacionais do país.

Irã e Estados Unidos iniciaram negociações em abril, com a mediação de Omã, para chegar a um acordo sobre o programa nuclear de Teerã. Mas, após cinco rodadas de diálogo, as conversas mais recentes terminaram no final de maio sem avanços.