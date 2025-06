Líder supremo do Irã critica proposta dos EUA, mas não rejeita a ideia de um acordo nuclear

O líder supremo do Irã criticou nesta quarta-feira, 4, uma proposta inicial dos Estados Unidos nas negociações sobre o programa nuclear de Teerã, embora não tenha rejeitado totalmente a ideia de um acordo com Washington.

Os comentários do aiatolá Ali Khamenei deram cor à linha vermelha expressa nos últimos dias - uma linha que diz que o país se recusa a desistir do enriquecimento de urânio em qualquer possível acordo com os EUA.