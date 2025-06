Lei orçamentária, eleições e Caso Jeffrey Epstein: entenda a troca de farpas entre Donald Trump e Elon Musk

Relação terminou de forma turbulenta. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Oito dias. Nesse intervalo de tempo a relação entre Donald Trump e Elon Musk virou ao avesso. O bilionário deixou o governo no dia 28 de maio agradecendo o presidente norte-americano pela oportunidade. A cerimônia no Salão Oval da Casa Branca foi repleta de afagos e elogios mútuos.

Corta para quinta-feira (5). Uma série de insultos trocadas pelas redes sociais entre os dois, de subsídios do governo, programa espacial dos EUA e até um escândalo sexual, foram disparados em postagens.

Lei orçamentária

O que disse Musk

O bilionário utilizou as suas redes sociais para criticar o projeto de lei orçamentária proposto pelo republicano que pretende implementar cortes permanentes de impostos, especialmente sobre renda individual e heranças, além de incluir reformas em programas de bem-estar social, políticas de imigração, defesa e energia.

Empresas de Elon Musk têm contratos com o governo dos EUA KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Segundo Elon Musk, o projeto, se aprovado, irá aumentar o déficit do governo. Um dos pontos do texto pode afetar a Tesla, principal empresa do bilionário.

A resposta de Trump

Donald Trump afirmou que Musk está chateado com o fim de um programa voltado ao incentivo da produção de veículos elétricos. Trump trouxe à tona outros contratos de empresas do bilionário com o governo federal: a SpaceX, por exemplo, fornece equipamentos e serviços ao programa espacial norte-americano.

"Ajudei muito ele. Ele conhecia os detalhes do projeto de lei melhor do que qualquer pessoa aqui presente. De repente, passou a ter um problema, e só desenvolveu esse problema quando descobriu que vamos reduzir a exigência para veículos elétricos", disse o presidente.

Trump afirma que Musk sentirá falta do Salão Oval. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elon Musk rebate

Musk disse em seu perfil no X que a fala de Trump é "falsa". "Esse projeto de lei nunca me foi mostrado, nem uma única vez", acrescentou. Segundo o CEO da Tesla, o projeto nunca foi compartilhado com antecedência e "foi aprovado no meio da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso conseguiu sequer lê-lo!".

Contratos e subsídios do governo

O que disse Trump

Trump demonstrou irritação com os ataques do empresário.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento — bilhões e bilhões de dólares — é encerrar os subsídios e contratos governamentais do Elon. Sempre me surpreendeu o fato de o Biden não ter feito isso!"

"Preferia que Musk tivesse criticado a mim, e não meu projeto de lei tributário", afirmou. Ele também lamentou o fim do relacionamento político entre os dois: "Musk e eu tivemos uma ótima relação no governo, mas não sei se ainda será assim". Para o presidente, o bilionário poderá se arrepender: "Acho que Musk sentirá falta desse lindo Salão Oval".

Eleições

O que disse Elon Musk

Musk disse na rede social X que Donald Trump teria perdido as eleições de 2024 sem o apoio dele.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em desvantagem de 51 a 49 no Senado. Quanta ingratidão".

O bilionário foi o principal financiador da campanha de Trump, participando de vários comícios.

Cápsula Dragon

O que disse Elon Musk

Musk, que é dono da SpaceX, ameaçou desativar a nave espacial Dragon.

"À luz da declaração do Presidente sobre o cancelamento dos meus contratos com o Estado, a SpaceX começará a desativar sua nave espacial, Dragon, imediatamente", escreveu Musk.

O equipamento é essencial para o atual estágio do projeto espacial norte-americano, sendo capaz de levar astronautas e carga até a Estação Espacial Internacional.

Caso Jeffrey Epstein

O que disse Elon Musk

“Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”, ele disse, na rede X.

Em fevereiro deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos parte dos documentos da investigação envolvendo Epstein, acusado de ser o chefe de um esquema de tráfico sexual.

Após ser acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de ser o principal responsável de uma rede de exploração sexual, o empresário foi detido em julho de 2019. Ele tirou a própria vida após de cerca de um mês na prisão.

A divulgação dos documentos, que somam aproximadamente 200 páginas, foi feita por Pamela Bondi, procuradora-geral dos EUA, e o Federal Bureau of Investigation (FBI), no dia 27 de fevereiro deste ano.

No lote, consta uma lista de evidências do caso, registros de voos e nomes de várias pessoas ligadas ao empresário, incluindo anotações sobre Donald Trump. O nome do presidente dos Estados Unidos aparece duas vezes, listado em maio de 1994, ao lado da ex-esposa, Marla Maples, e da filha Tiffany.

Ao longo das investigações, não foi encontrada nenhuma evidência de que Trump estaria envolvido nos crimes relacionados a Epstein. Os dois mantiveram uma amizade durante os anos 1990 e 2000.

Itens presentes em câmeras, computadores, fotos de mulheres, documentos e mídias eletrônicas, apreendidos durante a investigação, também foram revelados.

Ponto a ponto

Donald Trump e Elon Musk consumaram seu "divórcio" na quinta-feira. Confira ponto a ponto da troca de farpas entre os dois: