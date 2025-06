Legado de faraó egípcia não foi destruído por causa do seu gênero, indica estudo

Ela foi uma das governantes mais bem-sucedidas do antigo Egito, mas o legado da rainha Hatshepsut foi sistematicamente apagado por seu enteado e sucessor após a sua morte.

Os primeiros estudiosos acreditavam que o enteado de Hatshepsut, Tutmés III, lançou uma campanha póstuma de difamação contra ela por vingança e ódio, entre outras coisas, porque queria eliminar qualquer ideia de que uma mulher podia governar com sucesso

Sua pesquisa, baseada em outros estudos recentes e que será publicada na revista acadêmica de arqueologia Antiquity, argumenta que as motivações de Tutmés III eram muito mais complexas, o que lança mais dúvidas sobre a teoria de uma represália contra uma mulher no trono.

Hatshepsut governou o Egito há aproximadamente 3.500 anos, após a morte de seu marido, Tutmés II. Primeiramente, exerceu como regente do seu enteado, o príncipe herdeiro, mas conseguiu consolidar o poder por direito próprio e se tornou rainha-faraó.

Os especialistas afirmam que ela ampliou as rotas comerciais e encomendou construções extraordinárias, entre elas um túmulo incomparável no Vale dos Reis, na margem ocidental do Nilo.