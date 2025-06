Le Pen reúne seus aliados na Europa para mostrar unidade da extrema direita

Um a um, os diferentes oradores atacaram, sob aplausos da tribuna, os alvos tradicionais da extrema direita: os migrantes, as políticas de luta contra a mudança climátia e o papel da Comissão Europeia na UE.

"A UE reúne tudo: É um império mercantil, 'woke', ultraliberal (...), é um império contra nossas nações", que "manipula e ameaça com desordens, impõe e oprime", criticou a líder de extrema direita francesa.

A reunião do movimento "Patriotas" contou com líderes da Itália, Espanha, Grécia, República Tcheca, Béliga, Estônia e Países Baixos, e serviu para apoiar Le Pen com vistas à eleição presidencial da França de 2027, à qual por enquanto ela não pode se candidatar.