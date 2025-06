Kremlin vê chance de reunião Putin-Trump em breve, mas ressalta que ainda não há definição

Putin possui mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional e pode ser preso caso deixe a Rússia. Por esse motivo, inclusive, o russo não deve comparecer à cúpula dos Brics no Rio de Janeiro no começo de julho.

Sobre a mudança de governo dos EUA, o conselheiro observou diferenças no diálogo. Segundo ele, com o governo de Joe Biden, o contato se limitava à leitura de posições oficiais "literalmente com um papel na mão", sem discussões reais. Já agora, "há um diálogo que permite sair um pouco do roteiro, aprofundar aqui e ali", disse. "Ainda não levou a mudanças significativas no panorama geral das nossas relações bilaterais, mas o próprio processo tem sido útil e tem o caráter de uma comunicação amistosa", acrescentou.