Kirchner pede a apoiadores para suspender ato em frente à sua casa, onde cumpre prisão domiciliar

No entanto, a polícia ergueu cercas ao redor da casa, no bairro de Constitución, a poucos minutos do Congresso Nacional, e várias viaturas policiais foram estacionadas nos arredores, onde a movimentação dos apoiadores de Kirchner se tornou rotina.

A defesa da ex-presidente recorreu do regime de visitas imposto pela Justiça, limitado apenas à sua família, médicos e advogados, em meio a especulações sobre uma possível visita do presidente Lula no início de julho, quando viajará a Buenos Aires para a cúpula do Mercosul.