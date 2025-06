Khaby Lame, estrela do TikTok, é detido pela imigração dos EUA e deixa o país

O tiktoker senegalês Khaby Lame , 25 anos, foi detido na última sexta-feira (6) por agentes do serviço de imigração e alfândega dos Estados Unidos (ICE na sigla em inglês). Ele foi solto no mesmo dia e deixou os EUA de forma voluntária, segundo o ICE.

De acordo com o g1, Lame foi detido no Aeroporto Internacional Harry Reid em Las Vegas, por ter o visto de estadia no país vencido.