Justiça dominicana decide que donos da boate que desabou podem responder em liberdade

A juíza Fátima Veloz determinou que ambos pagarão fiança de 50 milhões de pesos (4,6 milhões de reais), não poderão sair do país e serão obrigados a se apresentar periodicamente a um tribunal, explicou o advogado de defesa Miguel Valerio após deixar a audiência no início da manhã.

O teto da Jet Set desabou durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que morreu junto com outras 235 pessoas no incidente.