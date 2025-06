Juíza mantém suspensão do veto de Trump a estudantes estrangeiros em Harvard

Uma juíza prorrogou nesta segunda-feira (16) a ordem judicial que suspende o veto de Donald Trump à aceitação de estudantes estrangeiros em Harvard, no contexto de sua campanha contra as universidades de elite dos Estados Unidos.

Entre os ataques de Trump contra Harvard, a universidade mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais prestigiadas do mundo, está a suspensão da autorização para matricular estudantes estrangeiros, que, no último ano letivo, representavam 27% do corpo discente.