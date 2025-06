Juiz suspende deportação da família de suspeito de atacar manifestação no Colorado

Um juiz dos Estados Unidos ordenou nesta quarta-feira (4) a suspensão das ações para deportar a família do suspeito de atacar com coquetéis molotov, no último domingo, manifestantes que defendiam em Boulder, no Colorado, a libertação dos reféns israelenses do Hamas.

A mulher e os cinco filhos de Mohamed Soliman foram detidos por autoridades migratórias, enquanto as forças de ordem investigam o ataque à manifestação pacífica, que deixou 12 feridos.

Soliman, que entrou nos Estados Unidos com visto de turista e posteriormente solicitou asilo, segundo autoridades, foi preso no local. O governo Trump pediu a deportação da sua família, procedente do Egito.

O juiz Gordon Gallagher autorizou hoje uma ordem temporária contra o Departamento de Segurança Nacional, comandado por Kristi Noem, o diretor do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, Todd Lyons, e seu chefe local.

"Os demandados NÃO DEVERÃO EXPULSAR Hayem El Gamal e seus cinco filhos do distrito do Colorado ou dos Estados Unidos, a menos, ou até que este tribunal ou a Corte de Apelações do Décimo Circuito anule esta ordem", diz o texto.

A decisão judicial é a mais recente de uma série de medidas e restrições de tribunais em resposta às ações cada vez mais agressivas do governo para retirar cidadãos não americanos do país, em alguns casos transferindo-os para prisões em outros Estados.

Soliman deve se apresentar à Justiça do Colorado amanhã. Ele deve ser acusado na esfera federal por crime de ódio, e na estadual por tentativa de homicídio.