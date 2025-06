Juiz dos EUA cancela julgamento criminal previsto contra Boeing por acidentes

Um juiz federal dos Estados Unidos cancelou nesta segunda-feira (2) o julgamento marcado para o fim de junho contra a Boeing em Fort Worth, Texas, dez dias depois do anúncio de um acordo entre o grupo e o governo sobre os acidentes fatais de 2018 e 2019.

Nessas circunstâncias, cancelou no domingo o julgamento que havia programado para 23 de junho.

O juiz rejeitou em dezembro de 2024 um acordo de processamento diferido (DPA, na sigla em inglês) alcançado entre a Boeing e o Departamento de Justiça em julho do ano passado, por questões formais.

Mas, em março, surpreendeu a todos ao marcar uma data para um julgamento e colocou as partes sob pressão, que finalmente anunciaram um acordo em 23 de maio, que busca encerrar definitivamente o processo.

Como parte desse acerto, a Boeing deveria admitir que tentou "obstruir e obstaculizar" o trabalho da agência reguladora do setor de aviação nos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), segundo um documento publicado nesse mesmo dia.

A gigante americana também teria que pagar 1,1 bilhão de dólares (R$ 6,26 bilhões, na cotação atual), incluindo 444,5 milhões (R$ 2,5 bilhões) a um fundo de compensação para as famílias das vítimas dos acidentes registrados, um montante que já havia sido liquidado em virtude de um acordo inicial de compensação por danos alcançado em 2021.

O valor restante é dividido em uma multa de US$ 244 milhões (R$ 1,38 bilhão) e US$ 455 milhões (R$ 2,59 bilhões) para fortalecer os programas internos de segurança, qualidade e cumprimento de normas da empresa sediada na cidade de Seattle, no estado de Washington.