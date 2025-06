Jornalista Rod Nordland morre aos 75 anos 

Rod foi repórter por quatro décadas. YASIN AKGUL / AFP

O jornalista norte-americano Rod Nordland morreu nesta terça-feira (24), aos 75 anos, vítima de um câncer terminal. Ele foi repórter por quatro décadas cobrindo as principais guerras do mundo para o jornal The New York Times e outras publicações.

O jornal nova-iorquino divulgou que ele enfrentava um glioblastoma, um tipo bastante agressivo de câncer cerebral. A informação foi confirmada pela sua esposa, Leila Segal.

Em 2019, Nordland era jornalista do jornal The Times e escreveu um artigo sobre reflexões que teve após o diagnóstico. Ele expandiu essas histórias em um livro de memórias intitulado Waiting for the Monsoon (Esperando a Monção, em tradução livre), publicado em 2024.

Uma das especialidades do profissional era relatar a violência de uma maneira única: com destaque aos mais vulneráveis ​​em um conflito, como mulheres e crianças. Ele narrava dramas cotidianos em zonas de guerra.

Durante a infância de Rod, a mãe deixou o pai e levou ele e os irmãos para a casa da família em Jenkintown, um subúrbio da Filadélfia. Ela teve vários empregos e tinha auxilio da assistência social, porém, a família chegou a passar fome algumas vezes, conforme escrito pelo jornalista.

A partir dos 13 anos, Rod trabalhou em vários empregos para sustentar a família, incluindo recepcionista de cinema, entregador de jornais, lavador de pratos, carregador de caixa de clube de campo, boxeador semiprofissional e jogador de pôquer.