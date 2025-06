Jeff Bezos e Lauren Sánchez dizem 'sim' em Veneza

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a ex-apresentadora Lauren Sánchez casaram-se nesta sexta-feira (27) em uma cerimônia simbólica em Veneza, uma cidade já abarrotada de turistas, mas que espera lucrar com os festejos.

A cerimônia foi o ponto alto de uma semana de festas, regada a iates e convidados famosos. O renomado hotel Aman, escolhido pelos noivos e cuja diária não sai por menos de 2 mil euros, estava lotado.

Para Chiara Trabuio, 26, "esse casamento é aceitável até certo ponto, porque gera dinheiro. Mas vai de encontro à cultura e natureza da cidade", apontou a estudante, que vive na localidade de Mestre, em frente a Veneza.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, 61, e Lauren, 55, casados civilmente nos Estados Unidos, trocaram alianças e votos matrimoniais na ilha de San Giorgio Maggiore. O casamento foi realizado em um grande anfiteatro ao ar livre, com uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso cantor de ópera Andrea Bocelli.

O chef Fabrizio Mellino, que tem três estrelas Michelin, foi o responsável pelo banquete, e o bolo ficou a cargo do confeiteiro renomado Cédric Grolet, da França, segundo o jornal Corriere della Sera.

Lauren publicou no perfil @laurensanchezbezos, no Instagram, uma foto em que aparece vestida de noiva, ao lado de Bezos.

- 'Pequena Montecarlo' -

Entre os convidados, estavam a estrela de reality show Kim Kardashian, a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, a estrela do futebol americano Tom Brady, o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio, a rainha Rania da Jordânia e a apresentadora Oprah Winfrey, todos vistos na cidade dos canais por fotógrafos da AFP.

Perguntado sobre o que mais gostava na cidade dos canais, Bezos respondeu sorridente, em uma lancha, em vídeo divulgado ontem pelo jornal La Repubblica: "Olhem ao seu redor! Esta cidade parece impossível, não pode existir. No entanto, aqui está."

Apesar das reticências de parte da população, autoridades locais defenderam a recepção do casamento do magnata, um dos homens mais ricos do mundo, que possui cerca de 215 bilhões de dólares (1,1 trilhão de reais) em ações da Amazon.

O presidente da região, Luca Zaia, disse que Bezos doará 3 milhões de euros (quase 20 milhões de reais) para uma associação de proteção da lagoa, a Universidade Internacional de Veneza e a Unesco.

"Um total de 80% dos gastos desse casamento, cujo custo é estimado em pelo menos 40 milhões de euros (253 milhões de reais), terá um impacto em nossas empresas e nossos residentes", afirmou Zaia, um político de extrema direita que governa a região do Vêneto.

Segundo o Ministério do Turismo, a "visibilidade midiática" do evento geraria 895 milhões de euros para a cidade, embora ele tenha ressaltado que isso "requer uma verificação empírica".

- 'Veneza não está à venda' -

Cerca de 100.000 pessoas passam a noite na cidade durante a alta temporada, às quais se somam dezenas de milhares de visitantes por dia, muitos dos quais desembarcam de transatlânticos, enquanto a população da cidade está em queda livre.

Há 11 anos, o casamento do ator George Clooney não causou alvoroço na lagoa, mas Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, provoca mais divisão, entre outras coisas, pela polêmica em torno do tratamento que a Amazon dispensa aos seus funcionários.

A pegada de carbono dos convidados também levanta dúvidas, e a ONG Greenpeace não para de denunciar as somas surpreendentes gastas em um momento em que o frágil equilíbrio de Veneza "afunda sob o peso da crise climática".

Um grupo de ativistas da ONG estendeu na última segunda-feira (23), na Praça San Marco, uma faixa com uma foto de Bezos sorrindo, acompanhada da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos."

Nos últimos dias, foram colados cartazes com a frase "No space for Bezos" ("Não há espaço para Bezos"). Na terça-feira (24), um grupo de ativistas cantou "Veneza não está à venda" em frente a uma casa ocupada.

"Veneza também é um lugar onde as pessoas vivem em empregos mal pagos e precários, muitas vezes no turismo", declarou Tommaso Cacciari, porta-voz do grupo à AFP. Ele lamentou a presença de iates "em frente aos bairros populares" da cidade.

Simone Venturini, adjunto de Turismo da Prefeitura de Veneza, disse à AFP que "o casamento e Bezos não tem nenhuma relação lógica com a questão do turismo excessivo" e não terá "nenhum impacto na cidade".