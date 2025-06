Itamaraty recomenda não viajar a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria

Diante da escalada do conflito entre Israel e Irã, o Itamaraty recomendou aos brasileiros que não viajem a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria. O alerta consular foi divulgado no fim da noite de ontem pelo órgão. Aos brasileiros que já se encontram nesses países, o Ministério das Relações Exteriores recomenda precauções, como seguir orientações dos sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras na região e cumprir as recomendações de segurança das autoridades locais.

Aos que tiveram voos cancelados, o Itamaraty orienta que procurem as companhias aéreas para remarcar a viagem. A operação do aeroporto Internacional de Tel Aviv está temporariamente suspensa desde quinta-feira, 12, quando Israel bombardeou alvos militares no Irã. Outra orientação é verificar se os documentos de viagem estão em dia e com ao menos seis meses de validade.