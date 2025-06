Itamaraty diz que busca garantir segurança e repatriação de autoridades brasileiras em Israel

O Itamaraty divulgou nota, há pouco, em que diz acompanhar a situação de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do Brasil que estão em Israel desde a escalada do conflito com o Irã, na noite de quinta-feira, 12, e busca garantir a segurança e a repatriação dos grupos. As delegações brasileiras estão em Israel a convite do governo local. Devido à crise, a operação do aeroporto Internacional de Tel Aviv está temporariamente suspensa.

"A embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com as delegações brasileiras e o Ministério das Relações Exteriores fez gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições naquele país permitirem", informou o Itamaraty, em nota à imprensa.

A nota diz ainda que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia para "abrir uma alternativa de evacuação por aquele país, quando as condições de segurança em Israel permitam um deslocamento por terra até a fronteira".

Ainda segundo a nota, o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty conversou com seu homólogo na chancelaria israelense e pediu tratamento prioritário à saída em segurança das delegações brasileiras. "Até o momento, autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre", diz a nota.